Mauro Icardi, Hagi'nin rekorunu kırmaya hazırlanıyor

Mauro Icardi, Hagi'nin rekorunu kırmaya hazırlanıyor

Galatasaray'ın Arjantinli santrforu Mauro Icardi, 2 kez daha rakip fileleri havalandırması durumunda sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı futbolcu olacak.

Süper Kupa finalinde tüm gözler Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de başlaması beklenen Mauro Icardi'de olacak.

Kasımpaşa'ya attığı golle birlikte Mauro Icardi, Hagi'ye ait Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu kırdı. Hagi'nin 59 golüne karşılık, Icardi 60 gole ulaştı.

İki gol daha atarsa Galatasaray’ın en golcü yabancı futbolcusu olacak Arjantinli yıldız, Fenerbahçe derbisini gözüne kestirdi.

Galatasaray formasıyla 111 karşılaşmada 71 gol atan Icardi, tüm kulvarlar sıralamasında 72 gollü Hagi'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Icardi, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye karşı gol ya da goller atarak hem rekoru elde etmek hem de takımına bir Süper Kupa zaferi kazandırmak istiyor.

32 yaşındaki futbolcu, 2022'den beri Fenerbahçe'ye 3 kez gol atmış ve son olarak 7 Nisan 2024'te Süper Kupa finalinde gol atma başarısı göstermişti.

