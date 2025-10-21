Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar günü! Savcı en üst cezayı istemişti

Türkiye Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasından çıkacak karar kitlendi. Bugün 6. duruşma görülecek. Son duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, dört sanık için en üst sınırdan ceza istedi. Son duruşmada sanıklardan birinin avukatının, müvekkilinin ilkokul döneminde aldığı engelli raporunu mahkemeye sunması tepkilere neden oldu.

İstanbul'un Kadıköy'de 24 Ocak'ta gittiği pazar yerinde akranları tarafından bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında yeni celse bugün görülecek. 6. duruşmada kararın açıklanması bekleniyor.

Savcı en üst cezayı istedi

Son duruşmada savcı, sanıklar hakkındaki mütalaasını açıklarken, cinayet zanlısı iki sanık için çocuğun ölümünden, diğer iki sanık için ise cinayete yardımdan en üst cezayı istedi. Savcı, "Takdiri indirim ve haksız tahrik indirimi uygulanmasın." talebinde bulundu.

SON DURUŞMADA NELER OLDU?

2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5. celsede iki sanık ifade verdi. Davaya yeni eklenen sanıklardan birinin avukatının, müvekkilinin ilkokul döneminde aldığı engelli raporunu mahkemeye sunması tepkilere neden oldu.Raporun, dikkat dağınıklığı ve konuşmada güçlük gibi ayrıntılar içerdiği bildirildi.