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Matteo Voltoini tuvallette seks yaparken yakalandı bileti kesildi

İtalya 3. Lig ekibi Reggiana'nın kalecisi Matteo Voltoini, bir gece kulübünde kız arkadaşı ile tuvalette cinsel ilişkiye girince kulübü tarafından sözleşmesi feshedildi.

İtalya Serie C takımlarından Reggiana'da kalecilik yapan 23 yaşındaki Matteo Voltoini, bir gece kulübünde skandala imza attı.

23 yaşındaki genç kaleci, kız arkadaşı ile tuvalette cinsel ilişkiye girdi. Bu görüntüler, kısa bir süre sonra internete sızdırıldı.

Sözleşmesi feshedildi
Görüntülerin sızmasının ardından Reggiana kulübü, kalecileri Matteo Voltoini ile yola devam etmeme kararı aldı ve futbolcunun sözleşmesini feshetti.

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