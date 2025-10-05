MasterChef'te şok eden ilan-ı aşk! O yarışmacı Danilo Şef'ten yardım istedi

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından biri olan MasterChef, yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Seyircisini ekrana bağlayan yarışmada her bölüm ilgi çekici olaylar yaşanıyor. Son olarak bir yarışmacının aşkını ilan etmesi herkesi çok şaşırttı. Bakın hangi yarışmacı Danilo Şef'ten aşkı için yardım istedi...