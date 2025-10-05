MasterChef'te şok eden ilan-ı aşk! O yarışmacı Danilo Şef'ten yardım istedi
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı MasterChef, her bölümüyle olay oluyor. Son bölümde bir yarışmacının aşk itirafı, herkesi çok şaşırttı. Çaresiz kalan yarışmacı, Danilo Şef'ten yardım istedi. Bakın hangi isim aşkını itiraf etti...
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından biri olan MasterChef, yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Seyircisini ekrana bağlayan yarışmada her bölüm ilgi çekici olaylar yaşanıyor. Son olarak bir yarışmacının aşkını ilan etmesi herkesi çok şaşırttı. Bakın hangi yarışmacı Danilo Şef'ten aşkı için yardım istedi...
Sevilen yarışma programı MasterChef'te kıyasıya mücadelenin yanında keyifli anlar da yaşanıyor. O yarışmacının Danilo Şef'ten istediği o yardım çok konuşuldu.
Tansiyonun bir an olsun düşmediği programda bu defa şaşırtan bir aşk itirafı geldi. Yarışmanın iddialı isimlerinden Nisa Demirer 'Flörtüm dışarıda kaldı, eski bir yarışmacı' diyerek Danilo Şef'ten yardım istedi. Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Yarışmanın yeni bölümüne iddialı isimlerden biri olan Nisa Demirer'in, Danilo Şef'ten yardım istediği anlar damga vurdu.