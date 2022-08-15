MaterChef'te kıyamet koptu! Yarışmacının tırnaklarını gören Mehmet Şef sinirden küplere bindi!
Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programı yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Son yayınlanan bölümde jüri üyelerinden Mehmet Şef'in, bir yarışmacının tırnağını gördükten sonraki tepki geceye damga vurdu. Tırnaklarında ojeyle gelen yarışmacıya tokat gibi sözler söyledi. Yalçınkaya, yarışmacıyı dışarı çıkardı.
Tv8'in en çok izlenen yarışma programı MasterChef yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına geliyor. Son bölümde bir yarışmacının tırnağında ojeyle gelmesi, jüri üyelerinden biri olan Mehmet Şef'i sinirlendirdi. Ünlü şef, Yarışmacıyı dışarı çıkardı. Öfke dolu anlarda yanananlar, geceye damga vurdu.
Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın üstlendiği Masterchef Türkiye programında yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu.
Şef Mehmet Yalçınkaya, ojeli tırnaklarla yarışan yarışmacı Rağde'ye gösterdiği tepkiyle gündem oldu.
Yarışmacı Rağde'nin tırnaklarında oje olduğunu gören Mehmet Yalçınkaya, Rağde'yi sert sözlerle uyardı.