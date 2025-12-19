MaterChef Sergen'den bomba aşk itirafı! Kalbi Survivor'dan bir isim için atıyor
MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'nın son bölümünde Survivor 2026 yarışmacıları konuk oldu. Bölüme damga vuran anlardan biri ise MasterChef Sergen'in yaptığı sürpriz açıklamaydı. Sergen, Survivor 2026'da yarışan isimlerden birine karşı duygular beslediğini dile getirirken, bu kişinin kim olduğu izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı.
MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'nın yeni bölümünde Survivor 2026 yarışmacıları konuk olurken, yarışmaya damga vuran an MasterChef Sergen Özen'in yaptığı beklenmedik aşk itirafı oldu. Ünlü yarışmacının Survivor'dan bir isme duyduğu hisleri açıklaması, stüdyoda ve ekran başındaki izleyicilerde büyük şaşkınlığa sebep oldu.
Masterchef Türkiye All Star Altın Kupa, heyecan dolu anlarla izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. 16 eski yarışmacının Altın Kupa için yeniden mücadele ettiği yarışmada, yeni bölümde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Survivor 2026 Gönüllüler takımının yarışmacıları, Masterchef'in yeni bölümünde yer alarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.
"GALİBA BEN AŞIK OLDUM"
Ancak bölümde en çok konuşulan an, şüphesiz MasterChef Sergen'den geldi. Survivor yarışmacıları tadım yaparken Sergen, "Şu kız çok güzel" yorumunda bulundu ve hemen ardından jüri üyelerine, "Şefim, çok önemli bir mevzu var. Galiba ben aşık oldum" itirafında bulundu.