Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'nın 7 yıllık aşkı bakın kim çıktı...
TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı'ndaki Safiye rolü ile son dönemin en iyi kadın oyuncuları arasında gösterilen Ezgi Mola'nın 7 yıl dolu dizgin süren ilişkisindeki detaylar ortaya çıktı. Bakın Ezgi Mola'nın eski sevgilisi kimmiş...
TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'ndaki Safiye rolünde performansını konuşturarak yıldızı parlayan oyuncu Ezgi Mola'nın gözlerden uzak sürdürmeyi tercih ettiği aşk hayatına dair çarpıcı bir detay ortaya çıktı. İş insanı Mustafa Aksakallı ile ilişki yaşayan Ezgi Mola'nın eski sevgilisi son günlerde merak konusu oldu! Ezgi Mola'nın 7 yıl dolu dizgin süren ancak magazin basınından saklamayı başardığı eski aşkının kim olduğu ortaya çıktı!
Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola'nın Safiye rolüyle ortaya koyduğu başarılı performansı kadar özel hayatı da takipçileri ve hayranları tarafından merak ediliyor.
Ünlü oyuncu aşk hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de özel hayatı son günlerde sosyal medyanın en merak edilen konusu oldu.
Acun Ilıcalı'nın da yakın dostu olduğu bilinen iş insanı Mustafa Aksakallı ile güzel giden bir ilişkisi olan Ezgi Mola'nın, önceki birlikteliklerinin aksine ilişkisini gizlemeden yaşaması, eski sevgilisinin kim olduğu sorularını da beraberinde getirdi.