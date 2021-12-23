Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'nın 7 yıllık aşkı bakın kim çıktı...

Acun Ilıcalı'nın da yakın dostu olduğu bilinen iş insanı Mustafa Aksakallı ile güzel giden bir ilişkisi olan Ezgi Mola'nın, önceki birlikteliklerinin aksine ilişkisini gizlemeden yaşaması, eski sevgilisinin kim olduğu sorularını da beraberinde getirdi.