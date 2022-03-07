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Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola saçlarını kısacık kesti son hali olay

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola saçlarını kısacık kesti son hali olay

TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola, dizide buhrana girerek saçlarını kısacık kesti ve gerçek hayatta da kısa saç kullanmaya başladı. İşte Ezgi Mola'nın kısa saçlı son hali...

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola saçlarını kısacık kesti son hali olay

Masumlar Apartmanı'nın yeni fragmanı olay yarattı! Safiye rolüyle damga vuran Ezgi Mola'nın fragmanda saçlarını kestiği sahneye sosyal medyadan yorum yağdı. Mola, saçını gerçekten kestiğine inanmayanlar için "Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm! Şaka sevmem" notuyla ve kısa saçlarıyla paylaşımda bulundu. 

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Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola saçlarını kısacık kesti son hali olay

Kırmızı Oda'nın doktoru Binnur Kaya'nın Safiye'yi evinde ziyarete gitmesi de dizinin hayranlarını sevindirdi.

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Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola saçlarını kısacık kesti son hali olay

38 yaşındaki sevilen oyuncu Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı dizisindeki rolü için imaj değişikliği yaparak saçlarını kısacık kestirdi. Mola'nın yeni saçları ise akıllara 25 yıl önceki imajını getirdi.

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Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola saçlarını kısacık kesti son hali olay

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncusu Ezgi Mola, imaj değiştirdi. Oyuncu, son halini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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