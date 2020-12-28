Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola 2 milyon TL'yi elinin tersiyle itti
TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı başrolü Ezgi Mola, yoğun set programı nedeniyle 2 milyon TL'lik teklifi reddetti.
Masumlar Apartmanı dizisindeki Safiye karakteriyle izleyiciyi kendisine hayran bıraktıran Ezgi Mola'ya reklam teklifleri yağmaya başladı. Masumlar Apartmanı dizisindeki başarısı reklam tekliflerinin peş peşe gelmesine neden oldu.
Hali hazırda bir güzellik markasının yüzü olan Ezgi Mola, yoğun set programı nedeniyle gelen başka reklam tekliflerine mesafeli bakıyor.Mola, son olarak gelen 2 milyon TL'lik reklam teklifini yoğun çalışma saatleri nedeniyle reddetti.
Ezgi Mola: 29 Mart 1983 İstanbul doğumludur. Baba tarafından aslen Malatyalıdır. Lise eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk üzerine eğitim almaya başladı. Lisede öğrencilik zamanlarında da Müjdat Gezen Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.
Ardından eğitimlerine devam eden Ezgi Mola'nın ilk televizyon deneyimi yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Karate Can dizisi oldu.