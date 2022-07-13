Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel bomba bir projeyle anlaştı!

Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Naci karakterine hayat veren, oyunculuğu ile adını milyonlara duyuran Tansel Öngel, dizinin final yapmasının ardından yeni proje ile tekrar ekranlara dönmeye hazırlanıyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Öngel SHOW TV'de yayınlanacak "Yeni İstanbul" dizisinde idealist başhekimi, kalp damar cerrahı Baran'ı canlandıracak. İşte haberin tüm detayları...