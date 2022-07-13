Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel bomba bir projeyle anlaştı!
Yaşanmış bir hayat hikayesinden televizyona uyarlanan, final bölümüyle ekranlara veda eden Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterine hayat veren başarılı oyuncu Tansel Öngel yepyeni bir proje ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Öngel yeni sezonun iddialı dizilerinden “Yeni İstanbul”un ilk anlaşılan oyuncusu başarılı aktör oldu. Hazırlıkları devam eden dizide yakışıklı oyuncu idealist başhekimi, kalp damar cerrahı Baran'ı oynayacak...
Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Naci karakterine hayat veren, oyunculuğu ile adını milyonlara duyuran Tansel Öngel, dizinin final yapmasının ardından yeni proje ile tekrar ekranlara dönmeye hazırlanıyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Öngel SHOW TV'de yayınlanacak "Yeni İstanbul" dizisinde idealist başhekimi, kalp damar cerrahı Baran'ı canlandıracak. İşte haberin tüm detayları...
Yeni dizisi belli oldu
Masumlar Apartmanı dizisinin final yapmasının ardından oyuncuların yeni projeleri belli olmaya başladı. Dizide Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel'in yeni dizisi belli oldu.
Hazırlıkları devam ediyor
O3 Medya’nın Show TV için çekeceği doktor dizisi “Yeni İstanbul”un hazırlıkları sürüyor.
Çiğdem Bozali’nin yöneteceği diziyi Ayça Üzüm ve Cansu Çoban kaleme alıyor.