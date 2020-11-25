Masumlar Apartmanı'nı izleyenler 'yok artık' dedi Gülben herkesi şoke etti
Masumlar Apartmanı dizisinde Ezgi Mola ve Merve Dizdar yine kendilerine hayran bıraktı. Gülben karakteri, izleyicileri şaşkınlığa uğrattı.
Her Salı akşamı sosyal medyanın dilin düşmeyen Masumlar Apartmanı yine en çok konuşulan konulardan biri oldu. Masumlar Apartmanı'nın dün akşam yayımlanan yeni bölümünde sürpriz gelişmeler oldu.
Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı'na Gülben'in kendisine aşık olduğunu sandığı ve evlilik hayalleri kurduğu Esat için yaptıkları damga vurdu.
Masumlar Apartmanı'nda lise aşkı Naci'yi, karşı otelde kaldığını gören Safiye'nın hayatı alt üst oldu. Safiye bir yandan eski aşkını görmenin mutluluğunu yaşarken diğer yandan ise düşündükleri nedeniyle kendini kirli hissetti ve saatlerce banyoda kaldı.
Ancak finalde ise Tansel Öngel'in canlandırdığı Naci, kapıyı çalarak Safiye'nin karşısına çıktı. Eski aşkını gören Safiye duygusal anlar yaşadı.