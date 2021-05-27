Masumlar Apartmanı'ndaki Neriman dekoltesini gösterdi gören sen misin dedi

Yaz sezonunun başlaması ile birlikte birçok dizi ekrana veda etti, bir çok dizi de sezon finali yaparak seyircisine ara verdi. En çok izlenen dizilere imza atan TRT 1'in Masumlar Apartmanı dizisi ise hem reyting listelerinde hem de sosyal medyada en çok konuşulan dizilerden biri olmayı başardı. Oyuncu kadrosu ile de tam not alan dizinin son günlerdeki en popüler ismi ise Gizem Katmer...