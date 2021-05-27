Masumlar Apartmanı'nda Uğur Uzunel'in annesini bakın kim oynayacak bomba transfer

TRT1'de birbirinden başarılı isimleri bünyesinde barındıran dizi Masumlar Apartmanı sezon finaline doğru bomba bir transfer gerçekleştirdi. Son zamanlarda dizide Esat ve Gülben karakterleri ön plandayken hikayeye bu yönde bir ek düşünüldü ve Esat'ın annesi eklendi.