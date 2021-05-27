Masumlar Apartmanı'nda Uğur Uzunel'in annesini bakın kim oynayacak bomba transfer
TRT1'nin reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı2na Esat'ın annesi de katılıyor. Bomba bir oyuncu oynayacak.
TRT1'de birbirinden başarılı isimleri bünyesinde barındıran dizi Masumlar Apartmanı sezon finaline doğru bomba bir transfer gerçekleştirdi. Son zamanlarda dizide Esat ve Gülben karakterleri ön plandayken hikayeye bu yönde bir ek düşünüldü ve Esat'ın annesi eklendi.
Önümüzdeki hafta final yapması beklenen Masumlar Apartmanı Eylül ayında yeniden seyirciyle buluşacak. Dizide Esat'ın annesini ise ünlü oyuncu Tülay Bursa oynayacak.
Esat ve Gülben açısından her şey oldukça yolunca ilerlerken Esat'ın annesinin diziye etkisi ise seyircinin şimdiden merak konusu oldu.
Tülay Bursa: Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır. 1 Ocak 1970 yılında dünyaya gelen başarılı oyuncu, 1977 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitiren sanatçı, oyuncu olarak Devlet Tiyatrosu kadrosuna girdi.