Masumlar Apartmanı'nda şoke eden gerçek! Herkes Han sandı Gülben çıktı
Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde herkesi şaşırtan bir gerçek açıklığa kavuştu. Han'ın kazan dairesindeki sırrı ise ağızları açık bıraktı.
Masumlar Apartmanı dizisi dün akşam yayımlanan yeni bölümüyle herkesin ilgiyle izlediği bir yapım oldu. Geçtiğimiz hafta milli maç nedeniyle yayımlanmasa da Twitter'da TT olmayı başardı. Bu hafta dizide yaşananlarla Masumlar Apartmanı yine sosyal medyaya damgasını vurdu.
Ezgi Mola'nın hayat verdiği Safiye karakteri evdeki herkesin ayrı telden çalmasıyla çileden çıktı. Han ise İnci'nin zorlamasıyla psikiyatra gitmeye devam etti. Han'ın ise Esat'ı Gülben'den uzak durması için tehdit ettiği ve şirketten kovduğu da ortaya çıktı.
Gülben, kendisini tuvalete kapattı. Bu esnada babaları ise çöp daireden poşetleri getirip odasında açmaya başladı. Çarşafların evde olduğu fark eden Gülben ne yapacağını bilemez bir halde tuvaletten çıkmak istemezken İnci'nin kafasında yine birçok soru işareti oluştu.
Gülben'in kabusuyla başlayan dizi yine Gülben'in hayalleriyle devam ederken ardından yaşananlar tüyleri ürpertti.