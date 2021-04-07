Masumlar Apartmanı'nda herkes Han sandı Gülben çıktı

Gülben, kendisini tuvalete kapattı. Bu esnada babaları ise çöp daireden poşetleri getirip odasında açmaya başladı. Çarşafların evde olduğu fark eden Gülben ne yapacağını bilemez bir halde tuvaletten çıkmak istemezken İnci'nin kafasında yine birçok soru işareti oluştu.