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Masumlar Apartmanı'nda Han'ın başı belada Gülben değişimiyle Twitter'ı salladı

Masumlar Apartmanı'nda Han'ın başı belada Gülben değişimiyle Twitter'ı salladı

Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde Gülben'i oynayan Merve Dizdar hem geceye hem sosyal medyaya damga vurdu.

Masumlar Apartmanı'nda Han'ın başı belada Gülben değişimiyle Twitter'ı salladı

Masumlar Apartmanı dizisi yayımlanan son bölümüyle yine ilgiyle izlendi. Seyircinin kafasında birçok soru işareti bırakan dizi yeni bölümünde de merak uyandırdı. Bir süredir ortalarda görünmeyen Esat, Han'a Gülben'den hoşlandığını itiraf etti. Bu anlara kulak misafiri olan Gülben'in mutluluktan ayakları yerden kesildi.

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Masumlar Apartmanı'nda Han'ın başı belada Gülben değişimiyle Twitter'ı salladı

Gülben hayatının en mutlu anlarını yaşarken Han, Esat'a söyledikleriyle her ikisini de yerle bir etti. Han, Gülben'in bebeklerinden birini getirerek Esat'a onun yetişkin biri olmadığını hala bebekleriyle oynadığını söyledi.

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Masumlar Apartmanı'nda Han'ın başı belada Gülben değişimiyle Twitter'ı salladı

Esat ise Han'ın sözlerinden sonra "Bir daha sorun çıkarmayacağım" diyerek gitti. Gülben, Han'a duyduğu öfkeyi oyuncak bebeklerden çıkardı. Tüm bebeklerini toplayıp apartman boşluğundan aşağı attı. 

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Masumlar Apartmanı'nda Han'ın başı belada Gülben değişimiyle Twitter'ı salladı

Han'a ise rest çeken Gülben, Esat'ı bırakmayacağını ancak Han'ın İnci'yi bile kaybederek tek başına kalacağını söyledi.

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