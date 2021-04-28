Masumlar Apartmanı dizisi yayımlanan son bölümüyle yine ilgiyle izlendi. Seyircinin kafasında birçok soru işareti bırakan dizi yeni bölümünde de merak uyandırdı. Bir süredir ortalarda görünmeyen Esat, Han'a Gülben'den hoşlandığını itiraf etti. Bu anlara kulak misafiri olan Gülben'in mutluluktan ayakları yerden kesildi.