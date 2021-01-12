Masumlar Apartmanı'na Ezgi Mola'nın performansı damga vurdu
TRT1 ekranlarının Salı akşamları yayınlanan dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle yine nefesleri kesti.
Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah’ın rol aldığı yapım geçen hafta yeni bölümüyle ekrana gelmemişti.
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Özellikle Ezgi Mola'nın hayat verdiği Safiye karakterinin son bölümdeki hali izleyiciden tam not aldı.
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İzleyici Ezgi Mola'nın son bölümdeki bu muhteşem performansına kayıtsız kalmadı. Sosyal medyanın gündemi adeta Ezgi Mola hakkındaki özgülerde doldu.
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İşte Ezgi Mola'nın oyunculuğuna gelen o yorumlardan bazıları;
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