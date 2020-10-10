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Masumlar Apartmanı yıldızı Farah Zeynep Abdullah sonunda isyanı bastı

TRT 1 ekranlarında yayımlanan Masumlar Apartmanı dizisiyle adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, kilo konusunda sonunda patladı.

Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi ünlü isimlerle beraber reytingleri rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisiyle adından söz ettiriyordu ki Twitter paylaşımı dikkat çekti.  

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Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından bazı kişilerin, insanların kiloları hakkında yorum yapması konusunda isyanını dile getirdi.

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Ünlü oyuncu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kilo verince aa hasta mısın? Kilo alınca oo maşallah üüf kilo muhabbeti bitsin. Bırakın insanları nasıl sağlıklı ve mutlu olacaklarsa bir salın yaa" ifadelerini kullandı.

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Ardından gelen yorumlar için de tekrar paylaşımda bulunan Farah Zeynep Abdullah, "Canlarım genel bir şey dedim demin dış görünüş baskısından bıktık diye, siz niye beni teselliye girdiniz, saçmalamayalım" dedi.

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