Masumlar Apartmanı, Yasak Elma ve Baba dizilerinin ünlü oyuncusu 3. kattan düşerek öldü

Ekranların tanınmış oyuncusu Süreyya Gürsel Evren'den kahreden bir haber geldi. TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı ile Star Tv'nin ses getiren dizisi Baba başta olmak üzere bir çok dizide rol alan ünlü oyuncu Evren, misafirliğe gittiği evde 3. kattan düştü. Süreyya Gürsel Evren kimdir? Hangi dizilerde oynadı.