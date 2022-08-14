Masumlar Apartmanı, Yasak Elma ve Baba dizilerinin ünlü oyuncusu 3. kattan düşerek öldü
TRT ekranlarının çok izlenen dizileri arasında yer alan Masumlar Apartmanı ile Star Tv'de başrolünde Haluk Bilginer'in oynadığı Baba dizisinin ünlü oyuncularından Süreyya Gürsel Evren feci şekilde can verdi.
Ekranların tanınmış oyuncusu Süreyya Gürsel Evren'den kahreden bir haber geldi. TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı ile Star Tv'nin ses getiren dizisi Baba başta olmak üzere bir çok dizide rol alan ünlü oyuncu Evren, misafirliğe gittiği evde 3. kattan düştü. Süreyya Gürsel Evren kimdir? Hangi dizilerde oynadı.
İstanbul Sancaktepe'deki bir siteye misafirliğe giden ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, 3 kattan zemine düştü.
Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri ilk kontrollerinde ünlü oyuncunun hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri incelemesinin ardından Süreyya Gürsel Evren'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ünlü oyuncunun hayatını kaybetmesiyle ilgili çalışma sürüyor.