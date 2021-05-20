Masumlar Apartmanı Survivor Hekimoğlu'na reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu
18 Mayıs 2021'in reyting sonuçları Survivor, Masumlar Apartmanı ve Hekimoğlu hüsrana uğradı.
Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze geldi. Naci’nin gerçeği Safiye’ye söylemiş olmasından korkan Han diken üstündedir. Halbuki korktuğundan bile büyük bir tehlike onu beklediği Masumlar Apartmanı dün akşamki bölümüyle zirveyi rakibine kaptırdı.
SMA hastası Selim ve refakatçı köpeği Cincır, akşam yürüyüşüne çıktıkları sırada Selim yol ortasında baygınlık geçiriyor. SMA'nın semptomlarından biri olmayan bu durum, Hekimoğlu'nun dikkatini çektiği Hekimoğlu reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Survivor 2021'de dün akşam "Aile Ödülü" oyunu duygusal anların yaşanmasına neden oldu. İki aşamalı oynanan oyun öncesinde Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları, ailelerinden bir kişiyle kısa bir görüşme gerçekleştirdiği Survivor dün akşam reytinglerde hüsran uğradı.
İşte salı günü reyting sonuçları...
10 - 7. Koğuştaki Mucize (Fox TV)