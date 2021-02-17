Masumlar Apartmanı Survivor Hekimoğlu ve Baraj'a fark attı! Zirvedeki dizi sürpriz yaptı
16 Şubat 2021'nin reyting sonuçları Survivor, Hekimoğlu, Baraj ve Masumlar Apartmanı'nı memnun etmedi. Zirveye yerleşen dizi ise herkesi şaşırtarak bir sürpriz yaptı.
Survivor'da dün akşam ünlüler ve gönüllüler takımı iletişim ödülü için mücadele verdi. Sevdikleri ile iletişime geçen yarışmacılar ardından ada konseyine giderek eleme heyecanı yaşadı. Seyirciyi ekrana kilitleyemeyen Survivor dün akşamki reyting sonuçlarında hüsrana uğradı.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan ve ilk bölümü 15 Eylül'de seyirciyle bulıışan Masumlar Apartmanı her hafta reyting yarışında zirvenin sahibi olmayı başarmıştı. Bu haftaki reyting sonuçlarında Masumlar Apartmanı ilk sırayı kaptırdı.
Hekimoğlu'nun dün akşam yayınlanan bölümünde Komiser Mahir’in bir süredir Hekimoğlu’nu hapse attırmak için sürdürdüğü savaşın sonuna gelindi. Heyecanın dorukta olduğu dizi reytinglerde çakıldı.
1977 yapımı Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın başrollerini paylaştığı Baraj filminin uyarlaması olan Baraj dizisi kısa sürede seyirciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Reytinglerde ilk 10'da yer almayı başaran dizi zirve yarışına ortak olamadı.