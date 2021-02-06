Masumlar Apartmanı seyircisi endişeli dizide veda iddiası isyan ettirdi

Masumlar Apartmanı dizisinin başarısı her salı akşamı reytinglerde zirveye oturmasından belli oluyor. Üstelik yayımlandığı akşam sosyal medyada da yer yerinden oynuyor. Güçlü oyuncu performansı ve gerçek hikayeden uyarlanmış olması dizinin oldukça ilgi görmesine neden oldu.