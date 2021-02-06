Masumlar Apartmanı seyircisi endişeli dizide veda iddiası isyan ettirdi
Masumlar Apartmanı dizisindeki ayrılık ihtimali bile seyircinin isyan etmesine yetti. Ünlü oyuncunun bölüm anlaşması için sona yaklaşıldı.
Masumlar Apartmanı dizisinin başarısı her salı akşamı reytinglerde zirveye oturmasından belli oluyor. Üstelik yayımlandığı akşam sosyal medyada da yer yerinden oynuyor. Güçlü oyuncu performansı ve gerçek hikayeden uyarlanmış olması dizinin oldukça ilgi görmesine neden oldu.
Başrollerini Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı dizi de yan karakterlerin performansı da oldukça beğeniliyor. Ancak dizinin sevenlerine kötü bir haber var. Safiye'nin çocukluk aşkı Naci'nin diziden ayrılacağı düşünülüyor.
Tansel Öngel'in diziye katılması ve Safiye'nin çocukluk aşkını canlandırması hikayeyi biraz daha hareketlendirmişti.
İkiliyi birbirine çok yakıştıran sosyal medya kullanıcıları her hafta Salı günü diziden kesitler alıp paylaşıyor ve günün gündemi tamamen Masumlar Apartmanı oluyordu. Ancak bu ikili her an ayrılabilir.