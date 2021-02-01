Masumlar Apartmanı Kırmızı Oda derken yeni dizi Camdaki Kız geliyor
Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan diziler reyting rekorları kırdı. Yeni bir uyarlama dizi ise Camdaki Kız kitabından uyarlanacak.
Psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, Çağdaş Türk Edebiyatı'nın en çok takip edilen yazarlarından biriyken bir anda kitaplarındaki hikayeler, televizyonda yayımlanmaya başladı. Farklı farklı kanallarda yayımlanan diziler kitaplar kadar başarı yakaladı. Hatta üzerine çıkmayı da başardı.
İlk olarak TV8 ekranlarında Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerinde yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir farklı hikayesiyle diğer yapımlar arasından sıyrıldı.
Ardından yeniden TV8 ekranlarında Binnur Kaya, Tülin Özen, Meriç Aral, Burak Sevinç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Kırmızı Oda dizisi, kadına ve çocuğa şiddete parmak basan başarılı bir yapım oldu.
Masumlar Apartmanı ise TRT 1 ekranlarının en başarılı işi haline geldi. Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın başarılı oyunculukları, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah'ın aşk hikayesiyle birleşince reytinglerde zirveye yerleşti.