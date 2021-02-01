Masumlar Apartmanı Kırmızı Oda derken yeni dizi Camdaki Kız geliyor

Psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, Çağdaş Türk Edebiyatı'nın en çok takip edilen yazarlarından biriyken bir anda kitaplarındaki hikayeler, televizyonda yayımlanmaya başladı. Farklı farklı kanallarda yayımlanan diziler kitaplar kadar başarı yakaladı. Hatta üzerine çıkmayı da başardı.