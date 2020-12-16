Masumlar Apartmanı karıştı diziye Naci'nin karısı geldi Safiye çıldırdı

Yaşanmış, gerçek bir hikayeden uyarlanan Masumlar Apartmanı bu hafta da en çok izlenen dizilerden biri oldu, reyting listesinde TRT 1'in yüzünü güldürdü. Dizinin sarsıcı hikayesi kadar oyuncu kadrosu da her hafta seyirciden tam not almayı başarıyor.