Masumlar Apartmanı Hekimoğlu Survivor hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze geldi. Naci’nin gerçeği Safiye’ye söylemiş olmasından korkan Han diken üstündedir. Halbuki korktuğundan bile büyük bir tehlike onu beklediği Masumlar Apartmanı dün akşamki bölümüyle zirveyi rakibine kaptırdı.