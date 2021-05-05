Masumlar Apartmanı Hekimoğlu Survivor Baraj'a reyting şoku! Zirve bakın kimin

Zahra’nın Tarık’ı ifşa etmesi, Nehir ve Nazım’ın gerçekleri görmesini sağlamıştır fakat Tarık ve Bahar’ın planı Zahra’nın kısa sürede suçlamasını geri almasına ve Nehir’le Nazım’ın elinde delil kalmamasına sebep olduğu Baraj dün akşamki bölümüyle reyting yarışından koptu.