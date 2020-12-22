Masumlar Apartmanı Hasibe gerçek haliyle göreni dumur etti!
TRT 1'in en çok izlenen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam 15. yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Farklı konusu ile farkındalık yaratan dizinin oyuncuları da gündemde özellikle son bölümlerde performansı ile büyüleyen Hasibe yani Açelya Devrim Yılhan...
TRT 1 dizisi Masumlar Apartmanı merakla beklenen 15. yeni bölümü ile bu akşam seyiricisi ile buluşacak. Salı akşamları rakiplerini ezip geçerek reyting listesinin zirvesine adını yazdıran dizinin son bölümlerde performansı ile adından söz ettiren bir oyuncusu var; 35 yaşındaki Açelya Devrim Yılhan...
Dizide Safiye'nin yıllar önce ölen annesi Hasibe karakterine hayat veren oyuncu, daha önce birçok dizide rol almasına rağmen adını bu dizi ile geniş kitlelere duyurdu. Aynı zamanda tiyatro oyuncusu da olan Açelya Devrim Yılhan oyunculuktaki başarısını ispatlamış oldu.
Daha önce ekranlarda pek görünmeyen, özel hayatı ile hiç gündeme gelmeyen bir sanat aşığı olan oyuncu dizinin tersine aslında çok 'cool' ve modern biri.
Sosyal medyayı çok sık kullanan isimlerden biri olmayan Yılhan'ın diziden sonra takipçisi sayısı arttı. 21 bin kişi tarafından takip edilen başarılı oyuncu son günlerde en çok dizi setinden fotoğraf ve videolar paylaşıyor.