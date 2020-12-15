Masumlar Apartmanı Han'ın paylaşımı çıldırttı yeter artık yapma

Fakat son haftalarda diğer oyunculardan bir adım öne çıkan birisi var; ne olursa olsun tüm ailesini birlikte tutmaya çalışan Han... Birkan Sokullu'nun hayat verdiği karakter her hafta seyircinin övgüsünü alıyor. Bu dizi sayesinde yeniden yıldızı parlayan Birkan Sokullu sosyal medyanın da yıldızı oldu.