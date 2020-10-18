Masumlar Apartmanı Han'ın eski eşi Babil dizisinin yıldızı çıktı!
TRT 1 ekranlarının son dizi bombası Masumlar Apartmanı yayınlandığı her bölüm günün konusu olmaya devam ediyor. Dizinin gerçek hayattan uyarlanan hikayesi kadar oyuncu kadrosu da sosyal medyanın dilinde. Özellikle Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu.... Bakın yakışıklı oyuncu kiminle evlenmiş
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizi Masumlar Apartmanı, TRT 1 ekranlarının en çok izlenen ve ilgi gören dizilerinden birisi oldu. Daha yayınladığı ilk gün karşısında sıkı rakipleri olmasına rağmen günü birincilikle kapatan dizi reyting listesinde her salı kanalın yüzünü güldürme devam ediyor.
Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanan dizi, korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin, büyük sırlarla dolu ailesi olan Han ile bir kazada yollarının kesişmesini ve imkansızlıklarla dolu aşk hikayesini konu alıyor.
Dizideki tüm oyuncuların performansı izleyiciden ayrı ayrı alkış toplasa da Han karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu son günlerin en çok konuşulan ve takip edilen isimlerinden oldu.
Daha önce birçok dizide rol alan 35 yaşındaki oyuncu Birkan Sokullu'nun Masumlar Apartmanı ile yıldızı yeniden parladı. Salı akşamları ekran başına kilitlenen seyirci Birkan Sokullu hayatını araştırmaya başladı.