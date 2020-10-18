Masumlar Apartmanı Han'ın eski eşi Babil dizisinin yıldızı çıktı!

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizi Masumlar Apartmanı, TRT 1 ekranlarının en çok izlenen ve ilgi gören dizilerinden birisi oldu. Daha yayınladığı ilk gün karşısında sıkı rakipleri olmasına rağmen günü birincilikle kapatan dizi reyting listesinde her salı kanalın yüzünü güldürme devam ediyor.