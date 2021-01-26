Masumlar Apartmanı Gülben'in hadstalığı nedir neden altına kaçırıyor?

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakteri tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler Masumlar Apartmanı hastalıkları hakkında bilgileri araştırıyor. Merve Dizdar'ın canlandırdığı Gülben karakterinin hastalığı ile ilgili bilgiler bu haberde!

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TRT 1'in en çok izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterine başarılı oyuncu Merve Dizdar hayat veriyor. Dizide sürekli altına kaçıran ve ablası tarafından 'südüklü' olarak anılan Gülben'ın hastalığı ise merak konusu oldu. Peki Masumlar Apartmanı Gülben'in hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?

Masumlar Apartmanı Gülben'in hastalığı ne?

Masumlar Apartmanı Gülben'in hastalığı obsesif bozukluk olarak görülmektedir. Masumlar Apartmanı dizisinde Han'ın kardeşi olan Gülben, Han'ın arkadaşı eve geldiğinde ona gösterdiği romantik ilgiden, kapıyı açarken banyo ve salon arasında terlik değiştirmeye gerek duymamasından obsesif bozukluk olmama ihtimalide vardır. Gülben karakterin sürekli temizlik yapmasının sebebi pis olduğunu düşünmesi değil de ablasının öyle istemesi veya ablasının kızacağından korkması. Zaten ilk bölümün başında altına kaçırma problemi olduğu görüldü. Altına idrar ve dışkı yapma obsesif annelerin çocuklarında daha çok görülen bir durumdur. Bir nevi bilinçdışı bir tepki aslında, 'senin temizliğinin içine böyle ederim' demek gibi bir şey.

Masumlar Apartmanı Gülben gerçekte kim?

Masumlar Apartmanı Gülben karakterini Merve Dizdar canlandırmaktadır. Ailenin en sessiz, en göze batmayan ve hiçbir konuda fikri sorulmayan üyesidir. Bütün hayatını ablası Safiye’nin boyunduruğu altında geçirmiştir. Kimseden sevgi görmemiş olan Gülben, kurtuluşunu aşkta arar ve sıklıkla olmayacak hülyalara kapılır.

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Kendisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp. Craft Tiyatro'da devam etmektedir. İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite’de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluşmaktadır. Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.