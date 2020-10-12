Masumlar Apartmanı Gülben'in eşine bakın BKM'nin gözdesi çıktı
Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine hayat veren ve oyunculuğu ile hayran bırakan Merve Dizdar son günlerin en çok araştırılan, hayatı merak edilen ismi oldu. 34 yaşındaki Merve Dizdar'ın eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Meğer Merve Dzidar BKM'nin gözdesi Gürhan Altundaşar ile evliymiş.
TRT 1 ekranlarının daha ilk bölümden büyük ses getiren dizisi, Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterine hayat veren oyuncu Merve Dizdar performansı ile son günlerin en olaylı ismi! Son sinema filmi Eltilerin Savaşı ile dikkatleri çeken Merve Dizdar'ın hayatı merak edildi.
34 yaşındaki başarılı isim son dizisi hakkında“Her çektiğim zor sahnenin gecesinde eve gidip düşünüyorum. Uyuyamıyorum bir süre. Sonra Gülben’i düşünüyorum, her şeye rağmen ayakta kalmaya çalışmasını, hayatta ki çabasını. Çok seviyorum onu.”demiş ve rolünün hakkını nasıl verdiği anlatmıştı.
Masumlar Apartmanı'nın en sevilen karakterlerinden olan ve tek amacı evlenerek o apartmandan uzaklaşmak olan Gülben yani Merve Dizdar meğer 2 yıldır evliymiş.
Merve Dizdar 2018 yılında Çok Güzel Haraketler Bunlar 2'de 'Açın kapıyı' repliği ve 'Azeri Hoca' tiplemeleri ile büyük alkış alan oyuncu Gürhan Altundaşar ile evlenmiş.