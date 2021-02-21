Masumlar Apartmanı Gülben'in eşi aşka geldi yorumu patladı!
TRT 1'in en çok izlenen ve salı akşamlarına damga vuran reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı hem hayatın içinden konusu hem de oyuncu kadrosu ile ilgiyle takip ediliyor.
TRT'de salı akşamları yayınlanan ve rakiplerini reyting listesinde tuzla buz eden dizi Masumlar Apartmanı hem gerçek hayattan esinlenen hikayesi hem de oyuncu kadrosu ile ilgiyle izleniyor. Başrollerinde Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun olduğu dizide dikkat çeken bir isim daha var..
Ablası Safiye'nin gölgesinde kalmış, bir türlü hayalindeli aşkı bulamayan Gülben yani Merve Dizdar. Doğal güzelliği ve içten oyunculuğu ile daha ilk bölümden dikkatleri üzerinde toplayan Merve Dizdar özellikle son haftalarda adeta başrollerden 'rol' çalıyor.
Daha önce birçok dizide rol almadına rağmen Masumlar Apartmanı dizisi ile yıldızını parlatan başalı oyuncu yaklaşık 3 yıldır evli eşi de kendisi gibi oyuncu.
Merve Dizdar'ın 2018 yılında Çok Güzel Haraketler Bunlar 2'de 'Açın kapıyı' repliği ve 'Azeri Hoca' tiplemeleri ile büyük alkış alan oyuncu Gürhan Altundaşar ile dillere destan bir evliliği var.