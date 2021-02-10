Masumlar Apartmanı Gülben görenleri şaşırttı Merve Dizdar beğenilmedi
Merve Dizdar'ın Masumlar Apartmanı dizisindeki halinden eser kalmadı. Makyajlı halini gören ''Olmamış'' dedi.
TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı sezonun en başarılı isimlerinden biri oldu. Oyuncu kadrosunun başarısı da diziyi zirveye taşıyanlardan biri. Birbirinden ünlü isimleri barındıran dizinin yayımlandığı gece sosyal medyada da yer yerinden oynuyor. Başarılı oyunculardan Merve Dizdar da Twitter'da övgü alan isimlerden biri.
Oyunculuğuyla her hafta Twitter'da TT listesindeki yerini alan Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı'nda oldukça doğal bir halde seyirci karşısına çıkıyor. Rolü gereği makyaj yapmayan günlük hayatında da sadelikten yana olan oyuncu, son olarak ise dizideki rolünün yanı sıra bambaşka bir sebepten sosyal medyayı salladı.
Merve Dizdar, dünyaca ünlü bir marka için makyaj yaptırdı. Bu haliyle ise herkesi şaşırttı. Hayranlarının sade ve doğal görmeye alışık olduğu Dizdar, makyajla bambaşka biri haline geldi.
Oyuncuyu dizide makyajsız görmeye alışan takipçileri eyeliner ve bordu ruj sürdürdüğü bir pozu görünce tanımakta güçlük çekti.