Masumlar Apartmanı Gülben görenleri şaşırttı Merve Dizdar beğenilmedi

TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı sezonun en başarılı isimlerinden biri oldu. Oyuncu kadrosunun başarısı da diziyi zirveye taşıyanlardan biri. Birbirinden ünlü isimleri barındıran dizinin yayımlandığı gece sosyal medyada da yer yerinden oynuyor. Başarılı oyunculardan Merve Dizdar da Twitter'da övgü alan isimlerden biri.