Masumlar Apartmanı dizisinin yazarı Gülseren Budayıcıoğlu'ndan olay itiraflar
Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir, Masumlar Apartmanı gibi dizilerin yazarı olan Gülseren Budayıcıoğlu, hakkında merak edilenleri anlattı. Ayşe Arman’ın sorularını yanıtladı.
İlk olarak İstanbullu Gelin ile başlayan serüven şimdilerde birçok dizi ile devam etti. Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından senaryolaştırılarak yeni sezona birçok dizi hazırlandı. Bu dizilerden en dikkat çekenleri ise Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı oldu. İki dizi reytingleri alt üst etti.
Ekranda kitaplarından uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, Gazeteci Ayşe Arman'ın sorularını yanıtladı. Budayıcıoğlu, gelen eleştirilerle ilgili de açıklamalarda bulundu.
Bu arada sizi seven kadar, sinir olan da var… Eleştiren, kafanıza domates atmak isteyen… Sebebi nedir sizce? Sadece kıskançlıkla açıklanabilir mi?
Ne zor soru bu!
Ne dersiniz? İnsanlar meşhur olmanızdan ve çok para kazanmanızdan mı rahatsız?
- Benim bir Instagram sayfam var, herkes gibi ben de kendi çapımda oradan bir şeyler paylaşıyorum. Genellikle olumlu yorumlar yazıyor, takipçilerim. Ama bir gün, bir hanım şöyle yazdı. Bu, benim yediğim ilk büyük darbeydi!