Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben 'yok artık' dedirtti Twitter sallandı

Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Gülben'in yaptıkları damga vurdu. Gülben, Esra'yı yaralama suçundan karakola ifade vermek için götürüldü. Bu esnada ise Esat ile Esra birbirlerine daha çok yakınlaştı. Esat'ın kendisinden uzaklaştığını düşünen Gülben, yine rahat durmadı.