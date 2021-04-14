Masumlar Apartmanı dizisi seyirciyi kızdırdı son hamle diziye zarar verdi

Esat'ın Gülben'le yakınlaşmasından rahatsız olan Han'ın ruh sağlığı git gide daha da bozulmaya başladı. Terapiye başlamasına rağmen herhangi bir iyileşme görülmeyen Han, apartmanın kazan dairesine birisini zincirle bağlayarak alıkoydu.