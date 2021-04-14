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Masumlar Apartmanı dizisi seyirciyi kızdırdı son hamle diziye zarar verdi

Masumlar Apartmanı dizisi seyirciyi kızdırdı son hamle diziye zarar verdi

TRT1'in fenomen dizisi Masumlar Apartmanı dün yayımlanan bölümüyle izleyicinin tepkisini çekti.

Masumlar Apartmanı dizisi seyirciyi kızdırdı son hamle diziye zarar verdi

Masumlar Apartmanı dizisinde ortalık karıştı. Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizi ilk günden beri seyirci tarafından ilgiyle izleniyor. Hatta reytinglerde her Salı akşamı zirveye oynuyor. Fakat son iki bölümle dizi, seyirciden tepki almaya başladı.

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Masumlar Apartmanı dizisi seyirciyi kızdırdı son hamle diziye zarar verdi

Esat'ın Gülben'le yakınlaşmasından rahatsız olan Han'ın ruh sağlığı git gide daha da bozulmaya başladı. Terapiye başlamasına rağmen herhangi bir iyileşme görülmeyen Han, apartmanın kazan dairesine birisini zincirle bağlayarak alıkoydu.

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Masumlar Apartmanı dizisi seyirciyi kızdırdı son hamle diziye zarar verdi

Masumlar Apartmanı'nın dün akşam yayımlanan yeni bölümünde herkes Han'ın kazan dairesinde kimi tuttuğunu öğreneceğini düşünüyordu ki böyle olmadı. Fakat dün dizideki tüm işaretler Han'ın çocukluk arkadaşı Esat'ı gösterdi.

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Masumlar Apartmanı dizisi seyirciyi kızdırdı son hamle diziye zarar verdi

Sosyal medyada da TT haline gelen Masumlar Apartmanı dizisi için binlerce paylaşım yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları da Han'ın kazan dairesinde sakladığı kişiye kitap götürmesine değinerek Naci olabileceğini söyledi.

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