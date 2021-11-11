Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Kırmızı Oda'nın mimarı Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir seans ücreti...
Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, İstanbullu Gelin, Kırmızı Oda gibi başarılı ve reyting rekorları kıran dizilerin mimarı Psikolog Gülseren Budayıcıoğlu'nun danışanlarından aldığı bir seanslık ücreti dudak uçuklatıyor... İşte 20 dakika Gülseren Budayıcıoğlu'nun karşısında sıkıntılarını anlatıp çare aramanın bedeli...
Daha önce İstanbullu Gelin ve hemen ardından da Masumlar Apartmanı, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda ve Camdaki Kız dizilerinin uyarlaması ile adından sıkça söz ettiren Psikolog Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun seans ücretiyle ilgili sızan bilgiler sosyal medyayı şaşkınlığa uğrattı. Televizyon tarihine kazınan başarılı dizilerin mimarı Budayıcıoğlu'nun 20 dakikalık bir seans ücretinin 1200 TL olduğu konuşuluyor. Seans ücreti kadar Budayıcıoğlu'nun muayenehanesinin nerede ve hangi ilde olduğu da çok merak edilen diğer detaylar arasında...
TV ekranlarında son yıllarda özellikle Masumlar Apartmanı, İstanbullu Gelin, Camdaki Kız ve Kırmızı Oda dizilerinin isimleri çokça duyulmaya başlandı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarından uyarlama olan bu iki dizide izlenme rekorları kırarken, izleyenler kitapları, Gülseren Budayıcıoğlu'nun muayane ücretleri ve hayatı hakkında bilgi toplamaya da başladı.
2005 yılında her zaman hayalini kurduğu Ankara’nın en büyük psikiyatri merkezi olan Özel Madalyon Psikiyatri Merkezi’ni kurarak halka hizmet etmeye başlayan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 20 dakikalık bir seans ücretinin 1200 TL olduğu sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında...
"Aklınıza sahip çıkın. Psikolog-psikiyatr fiyatları uçmuş"
Budayıcıoğlu'nun seans ücretinin ortaya çıkmasınına rdından Twitter başta olmak üzere pek çok sosyal medya kanalında bu ücretler 'fazla yüksek' bulunarak ti'ye alındı, caps'ler ardı ardına patladı. En çok paylaşılan yorum ise "Aklınıza sahip çıkın. Psikolog-psikiyatr fiyatları uçmuş" şeklinde oldu.