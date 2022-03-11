Masumlar Apartmanı beyin yaktı Gülben eşine dokunmadan hamile kaldı

TRT 1 ekranlarının en çok izlenen ve her bölümü ile büyük ses getiren dizisi Masumlar Apartmanı'nın 61. bölümünde yine olaylar vardı Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanlarından esinlenen dizide Ezgi Mola'nın saçını kestiği sahne kadar Gülben'in hamile olduğunu öğrendiği sahne de gündem oldu.