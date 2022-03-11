Masumlar Apartmanı beyin yaktı Gülben eşine dokunmadan hamile kaldı
TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı son bölümü ile yine büyük ses getirdi. Dramın eksik olmadığı dizide Gülben'in hamile olması seyirciyi mutlu etse de kafaları karıştırdı. Sosyal medyada ise Gülben'in eşine dokunmadan nasıl hamile kaldığı sorusu gündem oldu.
TRT 1 ekranlarının en çok izlenen ve her bölümü ile büyük ses getiren dizisi Masumlar Apartmanı'nın 61. bölümünde yine olaylar vardı Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanlarından esinlenen dizide Ezgi Mola'nın saçını kestiği sahne kadar Gülben'in hamile olduğunu öğrendiği sahne de gündem oldu.
Son yılların en iddiaları dizilerinden biri olan TRT 1'de salı akşamları yayınlanan dizide Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın muhteşem oyunculuğuyla, hikayesi ve karakterleriyle her bölüm fırtınalar estirmeyi başarıyor.
Ezgi Mola'nın saçlarını kestiği sahne kadar son bölümde Esat ile evli olan Gülben'in hamile kalması da konuşulan bir başka konu oldu. Geçtiğimiz bölümde Gülben, hamile olduğundan şüphelenmişti ve 61. bölümde de Gülben yaptığı testle hamile olduğunu öğrendi.
Gülben'in hamile olması seyirciyi ilk başta sevindirse de kafaları karıştırdı. Kocası Esat'a evlendiği günden beri dokunamayan Gülben'in nasıl hamile kaldığı sorusu kafalarda büyük soru işareti bıraktı.