Masumlar Apartmanı Baraj Survivor Hekimoğlu'na reyting şoku! Zirve bakın kimin
27 Nisan 2021'in reyting sonuçları Hekimoğlu, Survivor, Baraj ve Masumlar Apartmanı'nı hüsrana uğrattı.
Han, olayların ardından daha sert önlemler almak zorunda kalır. Gülben ise Anıl’la yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışırken bir yandan da Han’ın Esat’ı ondan uzaklaştırmak için yaptığı şeyin ağırlığıyla ezilir ve radikal bir karar aldığı Masumlar Apartmanı dün akşamki bölümüyle reytinglerde zirveyi kaptırdı.
Mehmet Ali’nin hastaneden ayrılma zamanı gelip çatınca Hekimoğlu’nun ona karşı olan tavrı değiştiği ve bu durum Emre’yi son derece rahatsız ettiği Hekimoğlu'nun son bölümü reytinglerde bu hafta da ilk 10'a giremedi.
Survivor'dan elenen isim salı gecesi belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Survivor'a veda eden isim İlayda oldu. Heyecan dolu anların yaşandığı program reytinglerde çakıldı.
Nazım’ın hayatta kalmak için küçük bir şansı vardır ve Bahar’la Tarık bu şansı bir fırsata çevirerek Nehir’i Nazım’ı kurtarmak için Tarık’la evlenmeye ikna ettiği Baraj'ın son bölümü reytinglerde umduğu sonucu yakalayamadı.
İşte salı günü reytingleri...