Masumlar Apartmanı Baraj Hekimoğlu ve Survivor hüsrana uğradı! Zirve bakın kimin
9 Mart 2021'in reyting sonuçları Hekimoğlu, Survivor, Baraj ve Masumlar Apartmanı'nı hüsrana uğrattı.
Survivor 2021 son bölümde eleme konseyi öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıyasıya süren bir iletişim oyunu oynandı. Aileleri ve sevdikleriyle uzun süredir görüşemeyen yarışmacılar ödülü kazanmak için kıran kırana bir mücadele gösterdi. Sevilen yarışma reytinglerde istediği başarıyı gösteremeyip çakıldı.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan ve ilk bölümü 15 Eylül'de seyirciyle buluşan Masumlar Apartmanı her hafta reyting yarışında zirvenin sahibi olmayı başarmıştı. Bu haftaki reyting sonuçlarında Masumlar Apartmanı ilk sırayı kaptırdı.
Amerikan yapımı House M.D. dizisi uyarlaması Hekimoğlu ikinci sezon reytinglerinde bir türlü yüzü gülmedi. Son haftalarda Hekimoğlu total reytinglerde ilk 10'a girmeyi başaramadı.
1977 yapımı Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın başrollerini paylaştığı Baraj filminin uyarlaması olan Baraj dizisi kısa sürede seyirciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Reytinglerde ilk 10'da yer almayı başaran dizi zirve yarışına ortak olamadı.
İşte salı günü reyting sonuçları...