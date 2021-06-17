Masumiyet'in İlayda Alişan'ına sevgilisi Serkay Tütüncü'den olay yorum! 'Taş gibisin'
Final yapan ‘Masumiyet’ dizisindeki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşk yaşadıklarına dair çıkan dedikoduları yalanlayan İlayda Alişan'a bomba yorum... Alişan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Taş mı sektirsek ya?” notunu düştü. İnstagram'da esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken Serkay Tütüncü, "Kendini nasıl sektireceksin babycim?" diyerek sevgilisine 'taş gibisin' mesajı verdi. Bu söz üzerine bazı takipçiler yorumu fazla aşırı bulurken kimileri de çok romantik buldu.
İlayda Alişan, geçtiğimiz günlerde City's Nişantaşı'nda alışveriş turunda magazin muhabirlerinin objektiflerine takılmıştı. İlişkisi hakkında konuşan güzel oyuncu, "İlişkimiz daha çok yeni. Her şey yolunda. Çok mutluyuz. Daha fazla soru sormayın" diyerek ricada bulunmuştu.
"Kendini nasıl sektireceksin babycim"
Masumiyet dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü birlikteliğinde İnstagram'daki bir yorum sosyal medyada dilden dile dolaşıyor. Serkay Tütüncü, sevgilisinin paylaştığı fotoğrafın altına yaptığı yorumla şaşırttı. Tütüncü, sevgilisinin "Taş mı sektirsek?" yorumuna "Kendini nasıl sektireceksin babycim" deyince sosyal medyada yüzlerce yorum geldi.
Sosyal medyadaki magazin sayfaları da bu yorumu kaçırmadı.
"Mizah desen var"
Serkay Tütüncü, tatile giderken yolu boş görünce, otomobilini kenara çekip, kaykay yaptı. Fotoğrafın altına “Selam ben Ser Kay” notunu yazdı. İlayda Alişan da “Mizah desen var” yorumunda bulundu.