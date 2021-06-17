Masumiyet'in İlayda Alişan'ına sevgilisi Serkay Tütüncü'den olay yorum! 'Taş gibisin'

İlayda Alişan, geçtiğimiz günlerde City's Nişantaşı'nda alışveriş turunda magazin muhabirlerinin objektiflerine takılmıştı. İlişkisi hakkında konuşan güzel oyuncu, "İlişkimiz daha çok yeni. Her şey yolunda. Çok mutluyuz. Daha fazla soru sormayın" diyerek ricada bulunmuştu.