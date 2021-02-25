Masumiyet'in Hande'si Bez Bebek'in Yağmur'u Aleyna Keskinci çıktı
Evrim Akın'ın başrolünde olduğu Bez Bebek'teki çocuk oyuncu Aleyna Keskinci genç kız oldu. Masumiyet dizisinde kimse onu tanıyamadı.
Bir dönem çocukların ilgiyle izlediği, Evrim Akın'ın başrolünde olduğu Bez Bebek dizisindeki Yağmur'a hayat veren Aleyna Keskinci büyüdü. Genç kız olan Keskinci, oyunculuktan ise hiç vazgeçmedi. Setlerde büyüyen Keskinci'yi şimdilerde tanımak ise zorlaştı.
Kızıl saçlarından vazgeçmese de akıllarda çocukluk haliyle kalan Aleyna Keskinci, FOX TV'nin yeni dizisi Masumiyet'te tanınmadı. Keskinci, Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ gibi bomba bir kadroyla izleyici karşısına çıkan Masumiyet dizisinde oynuyor.
Masumiyet dizisinde Hande Hancı karakterini canlandıran 19 yaşındaki Asena Keskinci'nin birbirinden seksi pozları sosyal medyada gündem oldu.
Masumiyet'le ekranlara dönen Keskinci'nin Instagram'daki cesur pozlarına beğeni yağdı.