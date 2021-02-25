Masumiyet'in Hande'si Bez Bebek'in Yağmur'u Aleyna Keskinci çıktı

Bir dönem çocukların ilgiyle izlediği, Evrim Akın'ın başrolünde olduğu Bez Bebek dizisindeki Yağmur'a hayat veren Aleyna Keskinci büyüdü. Genç kız olan Keskinci, oyunculuktan ise hiç vazgeçmedi. Setlerde büyüyen Keskinci'yi şimdilerde tanımak ise zorlaştı.