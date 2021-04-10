Oyunculuk macerasının babasının bir arkadaşının kimseye haber vermeden kendisini ajansa kaydettirmesiyle başladığını anlatan güzel oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"Babamın arkadaşının ajansı vardı. Orada benim fotoğraflarımı çekiyorlar ama yıllarca herhangi bir işin içinde bulunmuyorum... Yıllar sonra, ben lisedeyken bir dizi teklifi geldi. Görüşmeye gittim, deneme çekimine girdim ve işe seçildim. Oyunculuk serüvenim de işte böyle başladı."