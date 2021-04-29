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Masumiyet setinde o sözü duyan Hülya Avşar Ertuğrul Postoğlu'nu hastanelik etti! Sahneyi ilk kez anlattı

Masumiyet setinde o sözü duyan Hülya Avşar Ertuğrul Postoğlu'nu hastanelik etti! Sahneyi ilk kez anlattı

Fox TV'de yayınlanan Masumiyet dizisinde Hülya Avşar'ın tek tokadıyla hastanelik olan Ertuğrul Postoğlu konuştu.

Masumiyet setinde o sözü duyan Hülya Avşar Ertuğrul Postoğlu'nu hastanelik etti! Sahneyi ilk kez anlattı

Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Ertuğrul Postoğlu gibi isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisinin setinde yaşananlar herkesi şaşkına çevirmişti. Setin durmasına yol açan olayın mağduru Ertuğrul Postoğlu konuştu. 

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Masumiyet setinde o sözü duyan Hülya Avşar Ertuğrul Postoğlu'nu hastanelik etti! Sahneyi ilk kez anlattı

Dizide ‘Hale Ilgaz’ karakterine hayat veren Avşar’ın, senaryo gereği eşi ‘İsmail Ilgaz’ rolünü oynayan Ertuğrul Postoğlu’na tokat atması gerekiyordu.

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Masumiyet setinde o sözü duyan Hülya Avşar Ertuğrul Postoğlu'nu hastanelik etti! Sahneyi ilk kez anlattı

Postoğlu, sahnenin gerçekçi olması için Avşar’a, "Daha hızlı ve sert vur" dedi.

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Masumiyet setinde o sözü duyan Hülya Avşar Ertuğrul Postoğlu'nu hastanelik etti! Sahneyi ilk kez anlattı

Avşar’ın çekindiğini gören oyuncu, sanatçıyı hırslandırmak için "Zaten Kartal pençesi, bir Fenerbahçeliye ne yapabilir ki?” diye sordu.

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