Masumiyet Sadakatsiz Doğduğun Ev Kaderindir'e fark attı! Zirve bakın kimin

Derin’in ortadan kaybolması hem Volkan hem de Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratırken tüm şehir Derin’in bulunması için seferber olduğu Sadakatsiz'in son bölümü seyirciyi ekran başına kilitledi. Sevilen dizi reytinglerde beklediği sonucu alamadı.