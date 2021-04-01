Masumiyet Sadakatsiz Doğduğun Ev Kaderindir'e fark attı! Zirve bakın kimin
1 Nisan 2021'in reyting sonuçları Masumiyet, Sadakatsiz ve Doğduğun Ev Kaderindir'i hüsrana uğrattı.
Derin’in ortadan kaybolması hem Volkan hem de Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratırken tüm şehir Derin’in bulunması için seferber olduğu Sadakatsiz'in son bölümü seyirciyi ekran başına kilitledi. Sevilen dizi reytinglerde beklediği sonucu alamadı.
Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır'ın yer aldığı Masumiyet altıncı bölümüyle dün akşam hüsrana uğradı. İlk bölümünden itibaren ilk 10'a giremeyen Masumiyet, yine ilk 10'a girmeyi başaramadı.
Cengiz'in, Mehdi'ye gözdağı vermek amacıyla Zeynep ve Barış'ın evlerini kurşunlatmasıyla herkes kendini tek bir çatı altında bulduğu Doğduğun Ev Kaderindir reytinglerde dibe çakıldı.
İşte çarşamba günü reytingleri...
10 - Benim Adım Melek (TRT 1)