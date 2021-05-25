Masumiyet final yaptı İlayda Alişan Serkay Tütüncü Deniz Çakır bakın nasıl veda etti

Masumiyet'in İlker Ilgaz'ı Serkay Tütüncü de final bölümünün ardından diziye veda mesajı paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hiç unutmayacağım bir hikaye olarak kalacaksın Masumiyet. İçinde olmaktan gurur duyduğum, öğrendiğim, deneyimledim çok özel bir projeydi. Kalbi gözlerinde olan insanlarla çalışmak çok özel hissettirdi. Çok drama yapmayacağım malum İlker sevmezdi :)''