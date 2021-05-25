Masumiyet final yaptı İlayda Alişan Serkay Tütüncü Deniz Çakır bakın nasıl veda etti
FOX TV'nin iddialı dizisi yalnızca 13 bölüm sürdü. Masumiyet dün akşam final bölümüyle veda etti. Dizi oyuncularından bir bir vedalar geldi.
Masumiyet dizisi için FOX TV ilk olarak sezon finali kararı aldı ardından ise kararından döndü. Deniz Çakır, Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ gibi başarılı isimlerin yer aldığı Masumiyet dün akşam son defa ekranlara geldi. 13 bölüm süren maceranın ardından oyuncular sosyal medyadan veda mesajları yayımladı.
Masumiyet dizisinde Bahar Yüksel karakterini canlandıran Deniz Çakır, Instagram hesabından rol arkadaşlarıyla çekildiği set fotoğraflarını paylaştı. Çakır paylaşımında "Umarım dokunmuşuzdur kalbinize" notunu yazdı.
Masumiyet'in İlker Ilgaz'ı Serkay Tütüncü de final bölümünün ardından diziye veda mesajı paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hiç unutmayacağım bir hikaye olarak kalacaksın Masumiyet. İçinde olmaktan gurur duyduğum, öğrendiğim, deneyimledim çok özel bir projeydi. Kalbi gözlerinde olan insanlarla çalışmak çok özel hissettirdi. Çok drama yapmayacağım malum İlker sevmezdi :)''
''Yönetmenlerim, oyuncu arkadaşlarım ve kamera arkası ekibi umarım yollarımız tekrar kesişir. Bizimle sabahlara kadar bekleyen karavancı abilerimize de selam olsun. Herkesin eline, emeğine sağlık. Sizleri bu yıl ödeyeceğim vergi borcu kadar seviyorum."