Masumiyet Doğduğun Ev Kaderindir çakıldı Sadakatsiz'e büyük şok! İlk sıra bakın kimin oldu
3 Mart 2021'in reyting sonuçları Masumiyet, Sadakatsiz ve Doğduğun Ev Kaderindir'i memnun etmedi.
İlk bölümü 24 Şubat'ta seyirciyle buluşan Masumiyet reytinglerde beklenen başarıyı sağlayamadı. Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır'ın yer aldığı dizi sürükleyici hikayesine rağmen seyirciyi ekran başına kilitleyemedi.
Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız eserinden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir reytinglerde hüsrana uğramaya bu haftada devam etti. İlk sezonda zirve yarışında yer alan dizi, ikinci sezondaki ayrılıklar sonra reytinglerde dibe çakıldı.
Asya'nın Sinan'la yakınlaşmasına dayanamayan Volkan'ın damga vurduğu Sadakatsiz'in son bölümü reytinglerde aynı sırayı korudu. Sadakatsiz reytinglerde yükseliş gösteremeyip rakibi geçmeyi başaramadı.
İşte çarşamba günü reytingleri...
10 - Masumiyet (Fox TV)