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Masumiyet dizisindeki filtreyle Hülya Avşar dillere düştü kendi bile dalga geçti

Masumiyet dizisindeki filtreyle Hülya Avşar dillere düştü kendi bile dalga geçti

FOX TV'deki Masumiyet dizisinde Hülya Avşar'a uygulanan filtre sosyal medyada dalga konusu oldu. Hülya Avşar bile durumu tiye aldı.

Masumiyet dizisindeki filtreyle Hülya Avşar dillere düştü kendi bile dalga geçti

FOX TV'deki Masumiyet dizisinin başrollerinden Hülya Avşar, dün akşam Twitter'da T listesinin en başına oturdu. Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü gibi başarılı oyuncularla aynı dizide yer alan Avşar kızına uygulanan filtre görenleri şaşkına çevirdi.

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Masumiyet dizisindeki filtreyle Hülya Avşar dillere düştü kendi bile dalga geçti

Hülya Avşar'ın yüzüne uygulanan oldukça gerçek dışı filtre yüzünden Masumiyet seyircilerinden televizyonlarının bozulduğunu düşünenler bile oldu. Hülya Avşar'a uygulanan filtre yüzünden burnu resmen yok oldu. 

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Masumiyet dizisindeki filtreyle Hülya Avşar dillere düştü kendi bile dalga geçti

Twitter'da alay konusu olan Hülya Avşar da durumuma tepkisiz kalmadı. 

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Masumiyet dizisindeki filtreyle Hülya Avşar dillere düştü kendi bile dalga geçti

Gelen esprili yorumlar üzerine sessizliği bozan Hülya Avşar, kendisi için yapılan bir caps'i paylaşarak, "Ben de aynı fikirdeyim" sözleriyle kendisini tiye aldı.

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