Masumiyet çakıldı Doğduğun Ev Kaderindir Sadakatsiz'e şok! Zirve bakın kimin

Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz'de Volkan'ı terk ederek Derin'in en vurucu hamlesini yapması seyirciyi ekrana kilitledi. Volkan'ın vereceği karar merak dolu anlara neden oldu. Reytinglerde zirve yarışında olan dizi bu haftada yükseliş gösteremedi.



İşte çarşamba günü reytingleri...