Masumiyet çakıldı Doğduğun Ev Kaderindir Sadakatsiz'e şok! Zirve bakın kimin
24 Şubat 2021'in reyting sonuçları Fox TV'nin yeni dizisi Masumiyet'i hüsrana uğrattı. Sadakatsiz ve Doğduğun Ev Kaderindir ise zirve yarışında galip olamadı.
25 Aralık 2019'da seyirciyle buluşan Doğduğun Ev Kaderindir son haftalarda düşük reyting sonuçlarına bir yenisini daha ekledi. Zirve yarışından kopan dizi transferlerle reytingini yükseltme çabası sonuçsuz kaldı.
Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır'ın yer aldığı Masumiyet ilk bölümüyle dün akşam Fox TV'de seyirciyle buluştu. Yönetmeliğini Ömür Atay’ın yaptığı, senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı dizi ilk bölümüyle reytinglerde hüsrana uğradı.
Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz'de Volkan'ı terk ederek Derin'in en vurucu hamlesini yapması seyirciyi ekrana kilitledi. Volkan'ın vereceği karar merak dolu anlara neden oldu. Reytinglerde zirve yarışında olan dizi bu haftada yükseliş gösteremedi.
İşte çarşamba günü reytingleri...
11 - Masumiyet (Fox TV)