Mastürbasyon itirafına İrem Derici'nin babasından sert tepki! Kızına bakın ne dedi
EXXEN'de Konuşanlar programında mastürbasyon, cinsel hayat ve aldatma itiraflarıyla olay olan İrem Derici'ye babasından sert tepki geldi.
Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yer alan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına konuk olan İrem Derici yaptığı itiraflarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Dericinin cinsel hayatıyla ilgili itiraf büyük ses getirmişti.
Derici, üniversite yıllarında cinsel içerikli film izleyerek kendisini tatmin ederken annesine yakalandığını anlatmıştı.
Evdekilerin şüphelenmemesi için yaptıklarını anlatan Derici "Kimse şüphelenmesin diye kapıyı tam kapatmayıp aralık bıraktım." demişti.
Yakalandığı andan bahseden Derici "Annem odaya girip gördü. Toparlanmak yerine far görmüş tavşan gibi bakakaldım" söylememişti.